Орел, , 14:21 — REGNUM Житель Орла, содержащийся в СИЗО, обвиняется в дезорганизации деятельности учреждения, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 21 мая старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

По версии следствия, в январе 2021 года мужчина, содержащийся в камере ФКУ СИЗО — 1 УФСИН России по Орловской области под стражей в связи с обвинением в совершении преступлений против собственности, отказался подчиниться требованию младшего инспектора дежурной службы изолятора и выйти из камеры, а затем применил в отношении сотрудника учреждения физическую силу.

Прокурор Советского района Орла утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, оно направлено в районный суд для рассмотрения по существу.