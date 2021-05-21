Москва, , 14:20 — REGNUM Мнение пользователей соцсетей и комментаторов на сайтах электронных СМИ всегда субъективно. Однако насмешки болгарских пользователей соцсетей над администрацией США по «Северному потоку — 2», которая уже не готова идти на поводу у «ястребов» из конгресса — тоже мнение определённой части населени, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчаковая.

«И отчасти это мнение является ответом части болгарского населения на мнение некоторых конгрессменов, распространяющих информацию о том, что якобы вся Европа, кроме Германии, не поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2». Как видно, мнение пользователей интернета в Болгарии прямо противоположное.

Пользователи болгарских соцсетей нередко возмущались тем, что власти Болгарии проводят откровенно антироссийскую политику, например, высылая российских дипломатов или раздувая придуманные «шпионские» скандалы.

Но при этом они хотели бы восстановить закрытый Газпромом проект газопровода «Южный поток», в котором Болгарии могла бы принадлежать одна из ключевых ролей.

Однако власти Болгарии, видимо, считают, что им выгоднее дружить с США, чем с Россией. И похоже, что мнение властей этой страны сильно расходится с мнением народа.

Кроме того, такие высказывания пользователей болгарских соцсетей говорят о том, что США в значительной мере утратили свою «мягкую силу» и возможности влиять идеологически на мнение жителей европейских стран из-за бредовой веры в собственную исключительность.

Пока США были лидером среди равновеликих, например, в «большой семёрке», у небольших стран они пользовались почти непререкаемым авторитетом.

Но сегодня это лидерство под большим сомнением, поскольку есть Китай, к которому уже практически перешла роль локомотива мировой экономики.

А Россия уже зарекомендовала себя как надёжный поставщик газа в Европу, с которым Европе невыгодно разрывать отношения», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США признали, что остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» уже почти невозможно. Читатели болгарского издания «Дневник» бурно отреагировали на эту новость.

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