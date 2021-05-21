Лондон, , 14:19 — REGNUM Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Уэльса Гарет Бэйл может завершить карьеру после завершения сезона 2021/22. Об этом 21 мая сообщает издание As.

По информации источника, Бэйл вернётся в мадридский «Реал», которому принадлежат права на игрока, доиграет один сезон до истечения срока контракта, а потом рассмотрит вариант завершения карьеры.

Отмечается, что из-за многочисленных травм 31-летний футболист не может полноценно тренироваться более трёх раз в неделю. При этом все скоростные упражнения он исключил из тренировок.

Бэйл играл за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год, после чего перешёл в «Реал» за €101 млн, став самым дорогим на тот момент футболистом мира. В сентябре 2020 года он вернулся в «Тоттенхэм» на правах аренды сроком на один год.