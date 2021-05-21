Киев, 21 мая 2021, 14:24 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его задача — не позволить России рассорить Украину и Молдавию. Об этом он заявил 21 мая в эфире радио «Новое время».
Кулеба сказал, что не знает, кто похитил бывшего украинского судью Николая Чауса, не знает о его местонахождении.
Министр иностранных дел Украины уверен, что между Россией и Украиной существует некое «соперничество» в Молдавии, которое проявляется, в частности, в деле Чауса. Это дело в определённом ключе освещают «пророссийские» СМИ, считает чиновник.
Напомним, ранее в Молдавии был похищен бывший украинский судья Николай Чаус. По информации молдавских следователей, похитители могли его вывезти на территорию Украины в автомобиле с украинскими дипломатическими номерами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее исчезнувший Чаус опубликовал видеообращение в телеграм-канале, в котором пообещал объявиться на Украине и опубликовать информацию о своём «похищении», которое якобы произошло в 2016 году.
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