Киев, , 14:24 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его задача — не позволить России рассорить Украину и Молдавию. Об этом он заявил 21 мая в эфире радио «Новое время».

Кулеба сказал, что не знает, кто похитил бывшего украинского судью Николая Чауса, не знает о его местонахождении.

«Есть правоохранительные органы на Украине… в Молдавии, спецслужбы в обеих странах тоже есть, пусть они работают с этой темой. Моя задача политическая — не позволить третьей стране, а именно Российской Федерации рассорить Украину и Молдавию на этой теме», — отметил он.

Министр иностранных дел Украины уверен, что между Россией и Украиной существует некое «соперничество» в Молдавии, которое проявляется, в частности, в деле Чауса. Это дело в определённом ключе освещают «пророссийские» СМИ, считает чиновник.

«Россия поддерживает [Игоря] Додона, бывшего президента Молдавии, мы поддерживаем Майю Санду, нынешнего президента Молдавии. Идёт борьба, война в Молдавии за дискредитацию и ослабление рейтинга Майи Санду, мы стоим на её стороне… Россия стратегически заинтересована в том, чтобы, во-первых, ослабить Майю Санду накануне парламентских выборов. И второе, чтобы рассорить Украину и Молдавию. Это же очевидная история», — рассказал Кулеба.

Напомним, ранее в Молдавии был похищен бывший украинский судья Николай Чаус. По информации молдавских следователей, похитители могли его вывезти на территорию Украины в автомобиле с украинскими дипломатическими номерами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исчезнувший Чаус опубликовал видеообращение в телеграм-канале, в котором пообещал объявиться на Украине и опубликовать информацию о своём «похищении», которое якобы произошло в 2016 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-судья Чаус пообещал опубликовать информацию о своих похитителях