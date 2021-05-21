Ростов-на-Дону, , 14:17 — REGNUM Появились новые данные о количестве жертв в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Так, по некоторым данным, во время ремонта коллектора погибли восемь человек.

К канализационному колодцу утром 21 мая прибыли две бригады коммунальщиков. Они должны были откачать стоки из коллектора. Однако, предположительно, во время ремонтных работ произошла утечка сероводорода, что привело к гибели рабочих, пишет телеграм-канал DonMash.

Ранее сообщало, что два человека погибли, пятеро были госпитализированы.

На месте работают следователи, сотрудники прокуратуры.

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