Москва, , 14:17 — REGNUM Москва ведет консультации по проведению саммита пятёрки Совбеза ООН, заявил 21 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что именно «пятёрка» Совбеза ООН несёт особую ответственность. Президент РФ Владимир Путин предложил провести саммит, однако вмешалась пандемия.

«Мы сейчас ведем на этот счет консультации», — сказал Лавров, выступая на просветительском марафоне «Новое знание».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что роль ООН в решении международных проблем нужно усилить. Глава государства также «акцентировал уникальный характер этой структуры, призванной укреплять взаимодействие мирового сообщества по всем ключевым вопросам современности».

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