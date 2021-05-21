Магас, , 14:16 — REGNUM В Ингушетии число «активных» больных COVID-19 в настоящее время составляет всего 217 человек. Ежедневно в регионе выздоравливают больше заразившихся, чем выявляется новых случаев заражения.

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Так, за прошедшие сутки был подтвержден коронавирус у десяти жителей республики, а выздоровели за эти же сутки 13 человек. Такие данные приводит 21 мая федеральный оперативный штаб.

Всего в Ингушетии носителями инфекции являются 15 664 человека. Выздоровели за это же время 15 259 из них. Не удалось спасти врачам 188 пациентов. Последний случай летального исхода был зафиксирован в регионе 8 мая.