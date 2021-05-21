Губкин, Белгородская область, , 14:22 — REGNUM Пост главы администрации Губкинского городского округа покинул Андрей Гаевой. Об этом 21 мая на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков.

С 21 мая возглавлять муниципалитет будет Михаил Лобазнов, ранее занимавший пост заместителя главы администрации. Врио губернатора надеется, что новый руководитель «сможет проявить свои управленческие таланты на благо и развитие Губкина».

Андрей Гаевой переходит на другую работу, главой горокргуа он был с 2019 года.