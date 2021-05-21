Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 14:14 — REGNUM На Ямале организована прокурорская проверка сообщения о порыве 21 мая промыслового трубопровода на Крайнем месторождении и разливе нефтесодержащей жидкости на двух тысячах квадратных метров. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Крайнее месторождение разрабатывает АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

"В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего техногенного события, размер вреда окружающей среде», — говорится в информации прокуратуры ЯНАО.