Астрахань, , 14:13 — REGNUM В Астраханской области 21 мая подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 33 тыс. 857 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 240 человек.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.