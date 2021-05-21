Минск, , 14:16 — REGNUM С призывом к правительствам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовать алгоритм действий, позволяющий гражданам свободно передвигаться по территории союза, выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил об этом 21 мая в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета, проходящего в режиме видеоконференции.

«Как бы там ни было, Евросоюз практически открылся для стран, которые в нем участвуют. А мы чего боимся? Мы уже законопатили наших людей в национальных границах, что дальше некуда», — сказал белорусский лидер.

При этом Лукашенко отметил, что за все время пандемии коронавируса Белоруссия не закрывала своих границ и предложил более активно действовать в данном вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности армянского премьер-министра Никол Пашинян заявил в ходе онлайн-заседания Высшего евразийского совета, что для Армении формирование общего рынка газа в ЕАЭС имеет важное значение.