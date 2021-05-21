Таганрог, Ростовская область, , 14:11 — REGNUM С учениками третьего класса школы № 8 города Таганрога (Ростовская область) в настоящее время работают психологи. Помощь специалистов потребовалась после того, как один из мальчиков угрожал учительнице, ругаясь при этом отборным матом.

О том, что психологи работают с классом, РИА Новости проинформировали в министерстве общего и профессионального образования Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что по факту инцидента в образовательном учреждении Таганрога назначена прокурорская проверка.

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