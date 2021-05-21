Владикавказ, , 14:09 — REGNUM В Бесланской школе № 1, которая в 2004 году пострадала от теракта, будет создан международный культурно-патриотический Центр профилактики терроризма. Проект центра был представлен замглавы Минэкономики РФ Сергею Назарову во время его рабочей поездки в республику.

Инициатива создания такого центра в школе принадлежит комитету «Матери Беслана», сообщили в пресс-службе главы и правительства РСО-Алании. Предполагается, что часть разрушенного во время теракта здания школы останется сохраненной в том виде, который остался после захвата террористами учащихся школы, педагогов и родителей детей и спецоперации по их освобождению.

Помимо этого, будет воссоздана разрушенная часть здания для создания в нем мемориально-исторического центра и музея.

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