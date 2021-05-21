Ташкент, , 14:09 — REGNUM Сотрудничество Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) является важнейшим направлением внешней политики. Об этом 21 мая заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По его словам, Узбекистан и ЕАЭС имеют значительный потенциал для наращивания торговых отношений. В частности, с начала года наблюдается рост взаимной торговли республики со всеми странами союза.

«Мы готовы активно взаимодействовать с Евразийской экономической комиссией и государствами-членами по вопросам устранения барьеров и дальнейшего сближения нетарифных мер регулирования торговли», — сказал Мирзиёев.

Он отметил, что Ташкент готов к реализации совместных проектов с Евразийским банком развития. Мирзиёев добавил, что важно обеспечить ускорение прохождения грузов через границы.

Глава государства считает, что пришло время для возобновления регулярного авиационного и железнодорожного пассажирского сообщения.

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