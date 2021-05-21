Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Модель из США Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт снова вместе. Об этом 21 мая сообщает издание TMZ, ссылаясь на свои источники.

По данным TMZ, Дженнер и Скотт находятся в «свободных отношениях». Как отмечает источник издания, каждый из них может встречаться с другими людьми, и они «относятся к этому хорошо».

ИА REGNUM напоминает, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались в 2019 году. Пара воспитывает общую дочь Сторми.

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