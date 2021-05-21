Вашингтон, , 14:08 — REGNUM Известный twitch-стример QTCinderella заявила, что ежемесячно тратит больше $2,5 тыс. на удаление из сети своих сексуализированных снимков. Об этом 21 мая сообщил портал Comicbook.

Стример пояснила, что подобные отредактированные фотографии с ней часто выкладывают на сервисы вроде Tumblr. Она добавила, что тратит на это больше средств, чем получает от рекламы.

«Если кто-то не хочет сексуализироваться, почему вы должны сексуализировать её? Например, зачем?» — спросила QTCinderella.

Для справки: QTCinderella специализируется на проведении онлайн-трансляций, в рамках которых она обсуждает вопросы, связанные с проблемами в видеоиграх, которые, по мнению стримера, беспокоят женщин.

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