Москва, , 14:08 — REGNUM Законопроект о «приземлении» IT-компаний учитывает опыт других стран и даст ключ к решению проблем российских зарубежных сервисов, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

«С появлением необходимой нормативной базы, взаимодействие должно наладиться. Мы учли опыт других стран и предлагаем иностранным ИТ-компаниям технологичный и удобный механизм обмена юридически значимой информацией через личные кабинеты в системе РКН, который снимет и глобальные вопросы вроде объема денежных средств, которые они здесь зарабатывают, и даст ключ к решению частных проблем российских пользователей зарубежных сервисов, чьи права часто бывают нарушены», — рассуждает Горелкин в ТГ-канале.

Позднее компании смогут объединить свои личные кабинеты в системе Роскомнадзора с кабинетами налогоплательщика, отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект, обязывающий международные IT-компании открывать свои представительства в России, внесли в Госдуму депутаты во главе с Александром Хинштейном («Единая Россия»). Нормы коснутся IT-компании, чья ежесуточная аудитория в РФ превышает 0,5 млн человек. Одновременно инициатива содержит и меры понуждения, призванные стимулировать IT-гигантов к «приземлению» и соблюдению российского законодательства.

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