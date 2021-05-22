Москва, 22 мая, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Вчерашний помощник киномеханика студии «Союздетфильм» Юрий Михайлович Сагайдачный (1922−2001) в июле месяце вступил в ряды народного ополчения. Вскоре молодого человека направили на учебу, и в 1943 году по окончании Чкаловского танкового училища он прибыл на фронт.

Юрий Михайлович Сагайдачный

В первом же бою на Сумщине танк Сагайдачного уничтожил неприятельское орудие и около 20 гитлеровцев.

Осенью 1943 года в звании лейтенанта служил командиром танка 398-го танкового батальона 183-й танковой бригады 10-го танкового корпуса в 40-й армии.

В ходе форсирования Днепра 24 сентября его танк был переправлен на захваченный плацдарм у хутора Монастырек (ныне часть города Ржищев Киевской области). В первый день (пока не была переброшена другая бронетехника) лейтенант в одиночку поддерживая пехоту, разбил три орудия и уничтожил свыше 100 вражеских солдат.

Сагайдачный оборонял плацдарм до 9 октября, когда получил тяжелую контузию, но до конца боя на поврежденной машине оставался в строю.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 1227).

В том же месяце Юрия Михайловича комиссовали по ранению. Жил в Запорожье, где работал на заводе «Запорожсталь». В мирные годы к полученным на фронте ордену Александра Невского и медалям «За отвагу» и «За боевые заслуги» прибавился орден «Знак почета». В конце жизни ветеран переехал в Чернигов.