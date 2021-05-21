Бишкек, 21 мая, 2021, 14:05 — ИА Регнум. За первый квартал 2021 года услугами микрокредитных организаций в Киргизии воспользовались 168,4 тысячи человек, которые получили в общей сложности 8,5 млрд сомов (более 7,45 млрд рублей) займов. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

По сравнению с январем-мартом 2019 года количество киргизстанцев, получивших микрокредиты, увеличилось на 17%, а общая сумма микрозаймов выросла на 23,4%.

Больше всего микрокредитов выдано жителям Ошской области — 1,9 млрд сомов (около 1,67 млрд рублей), столицы Киргизии — 1,4 млрд сомов (около 1,23 млрд рублей), Джалал-Абадской области — 1,3 млрд сомов (1,14 млрд рублей) и Чуйской области — 1,2 млрд сомов (1,05 млрд рублей).

При этом киргизстанцы направили в развитие сельскохозяйственной деятельности 36,3% от общей суммы этих микрокредитов, на потребительские нужды потратили 30,2%, а также вложили в сферу торговли и общественного питания 11,5%.