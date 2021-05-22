Москва, , 07:22 — REGNUM В популярной в годы Великой Отечественной войны песне «Волховская застольная» есть строки:

Иван Федорович Шушин

Будут в преданьях навеки прославленыПод пулеметной пургойНаши штыки на высотах Синявина,Наши полки подо Мгой.

Песня вполне может быть посвящена памяти Ивана Федоровича Шушина (1924−1943).

В 1943 году он служил в звании красноармейца пулеметчиком 2-й пулеметной роты 192-го гвардейского стрелкового полка 63-й гвардейской стрелковой дивизии в 67-й армии.

24 июля в районе станции Мга метким огнем поддерживал наступление наших частей и сорвал в контратаку противника. От разорвавшейся рядом мины Шушин был ранен, а его пулемет разбит. Тогда красноармеец схватил винтовку и пошел за наступающими бойцами, одним из первых достигнув неприятельской траншеи. После того как по атакующему подразделению немцами был открыт пулеметный огонь, Иван Федорович сумел подобраться к огневой точке и бросился на врагов врукопашную.

Когда к окопу подбежали санитары, они уже ничем не могли помочь Шушину. Воин лежал изрешеченный пулями, придавив собой вражеский пулемет, а его руки сжимали горло немецкого офицера.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1944 гвардии красноармейцу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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