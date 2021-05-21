Казань, , 14:18 — REGNUM Главный санитарный врач Татарии Марина Патяшина 21 мая прошла вакцинацию первым компонентом антиковидного препарата.

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«Я к прививкам отношусь всегда очень позитивно. Все мои близкие — и муж, и родители — давно сделали прививку. Поэтому сегодня наконец-то пришел тот час, когда врачи разрешили и мне сделать прививку», — сказала она.

Вакцинацию Марина Патяшина прошла в казанской поликлинике №7. После инъекции она отметила, что чувствует себя прекрасно.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии по состоянию на 21 мая зарегистрировано 21 170 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 18 096 пациентов, за сутки выписались 16 человек. Скончались за все время 486 носителей вируса.

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