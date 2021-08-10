Киев, 23 февраля, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Власти Украины не готовы пойти на заключение новых соглашений, подобных Минским, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Мы не хотим повторять Минские соглашения, но о другой части нашей территории. Мы не верим в новые замороженные конфликты», — указал Зеленский, почеркнув, что речь идёт о «безопасности» Украины.

Кроме того, Зеленский, комментируя заявление экс-президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа о его способности положить конец украинскому конфликту в течение 24 или 48 часов, заявил, что не понимает, как это возможно реализовать, и в очередной раз пригласил американского политика посетить Украину.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным напомнил, что российская сторона даже после начала специальной военной операции пыталась урегулировать конфликт на Украине мирным путём. Глава государства подчеркнул, что киевские власти не собирались выполнять подписанные в 2015 году Минские соглашения, о чём открыто заявлял Владимир Зеленский.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако глава киевского режима запретил их на законодательном уровне.