21 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Владимир Станулевич, , 16:00 — REGNUM Архангельск несколько раз был «окном в Европу» — в XVII веке, в Первую мировую войну 1914−1917 годов и в Великую Отечественную 1941−1945 гг. В двух войнах через него на русско-германский и советско-германский фронты пришло по 4−5 миллионов тонн военных грузов, поставленных в Россию союзниками. Мало что осталось в память об этом подвиге Архангельска. Одно из напоминаний доживает свой век на берегу реки Кузнечихи в Кемском поселке Архангельска. Речь о насыпи 43-километровой ветки железной дороги от порта Экономия к станции Исакогорка — станции на пути Архангельск — Москва. Она шла по улице, так сейчас и названной — Вал. В Экономии в 1941—1944 гг. разгружено около 300 000 тонн военных грузов, и везли их на фронт по железнодорожному пути, проложенному по насыпи. Надо ли сохранять эту память о войне? Безусловно!

Помощь Запада Советскому Союзу в 1941-1944 годах – ленд-лиз, поставки морем вооружений Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Танки, самолеты, снаряды, автомобили в английских и американских портах грузились на военные транспорты Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В Архангельске грузы разгружали в участках порта Бакарица и Экономия Владимир Станулевич © ИА REGNUM

По решению Государственного комитета обороны для доставки грузов из Экономии на станцию Исакогорка и далее на фронт была построена 43-километровая железнодорожная ветка Владимир Станулевич © ИА REGNUM Военных фотографий железнодорожной ветки на Экономию нет – секретный объект. Единственные дошедшие до нас фотоснимки сделаны пилотами люфтваффе в 1942 году Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Железнодорожная ветка на Экономию была проложена по трассе ее предшественницы времен Первой мировой, изображенной на плане Архангельска 1922 года Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Военными грузами, портами, конвоями в Арктике и строительством ветки на Экономию занимался уполномоченный ГКО и начальник Главсевморпути, знаменитый полярник Иван Папанин Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Поставить на учет как памятник истории и культуры насыпь очень сложно — нужна платная экспертиза и архивные документы, а сделать это по действующим правилам, установленным Минкультом РФ, должно частное лицо за свой счет, а не органы охраны памятников. Судя по этим условиям, Минкульт РФ не хочет ставить памятники истории на учет. Проще пройти мимо, признав хлопоты пустыми. Зато застройщики богатых коттеджей, которых в Кемском поселке не меньше развалюх-деревяшек, не обременены требованиями закона и очень активны. Насыпь времен двух войн для них — карьер песка, в результате она на глазах уменьшается. Парадоксально, но погреба, выкопанные в насыпи во времена Советского Союза, спасли ее кусочек — песок вокруг погребов брать не решаются, можно и по лицу получить. Что спасло кусочек насыпи на берегу Кузнечихи — непонятно, она изрыта застройщиками, но пока держится. Если рыбаки, облюбовавшие этот холмик в Кемском поселке, то они выполнили обязанности архангельской власти, инспекции по охране памятников, областного центра «Патриот», военно-патриотических клубов и другой общественности.

От железнодорожной ветки на Экономию сохранилась насыпь на острове Шилов посреди притока Северной Двины — Кузнечихи Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Сейчас остатки насыпи в Кемском поселке — любимое место рыбаков Владимир Станулевич © ИА REGNUM У берега в Кемском поселке торчат деревянные сваи — остатки деревянного железнодорожного моста через Кузнечиху Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Насыпь на берегу и насыпь на Шиловом острове – единое целое, они на одной линии Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Железнодорожная насыпь в Кемском поселке как изъедена – для местных жителей она как песчаный карьер Владимир Станулевич © ИА REGNUM Улица Кемского поселка, где была проложена железнодорожная ветка с насыпью, сейчас называется Вал Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Почти все они одинаковы, и только несколько домов у насыпи с «архитектурными излишествами» Владимир Станулевич © ИА REGNUM Только на одном доме на Депутатской улице ржавая пятиконечная звезда – знак того, что здесь живет (жил) ветеран Великой Отечественной войны Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Насыпь скоро исчезнет с берега Кузнечихи Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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