Женева, Швейцария, , 14:11 — REGNUM От 6 млн до 8 млн человек могли умереть за период пандемии коронавируса по всему миру. Об этом помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения по вопросам данных и аналитики Самира Асма заявила 21 мая на брифинге.

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По её словам, пандемия продолжает развиваться. Можно «уверенно», но «с оговорками» заявлять о том, что в мире насчитывается около 6−8 млн смертей от COVID-19.

По данным ВОЗ, с 30 января по 31 декабря 2020 года в мире зафиксировали 1 813 188 смертей от нового коронавируса. При этом общая смертность от COVID-19 за прошлый год предварительно оценивается по меньшей мере в 3 млн человек. Не все смерти учитывались, не все были прямым следствием заболевания.

На текущий момент, добавила Асма, сообщается о 3,4 млн погибших от пандемии. По подсчётам ВОЗ, нижний порог количества смертей может превышать эти данные в два-три раза. Так получается цифра в 6−8 млн, пояснила она.

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