Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM По состоянию на 21 мая, петербуржцев с COVID-19 принимают в 13 городских и двух федеральных стационарах, всего развёрнуты 5992 койки, из которых свободны 1176 коек (19,6%). Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Свободные койки Дарья Драй © ИА REGNUM

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Днем ранее в городе были 5543 коронавирусных койки, из них свободными оставались 13,2%. Увеличение доли свободных коек произошло после того, как ковид-пациентов вновь стали принимать в «Ленэкспо» и городской больнице № 38 имени Н.А. Семашко. В последней, по данным Смольного, развернуты 356 инфекционных коек. Акушерское отделение больницы также работает на приём пациенток с инфекционными заболеваниями.

«Хочу напомнить, что все основные ограничения, ранее введенные до 15 мая, продлены до конца месяца. Сохраняются масочный режим и ограничения для публичных мероприятий. Но наиболее эффективной мерой борьбы с инфекцией является вакцинация», — подчеркнул Олег Эргашев.

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