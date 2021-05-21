Кишинёв, 21 мая, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Все граждане Молдавии, независимо от того, где они проживают, должны иметь возможность голосовать на выборах. Об этом 21 мая заявил лидер Партии социалистов Игорь Додон в своём телеграм-канале.

Presedinte.md Игорь Додон

«Участвовать в выборах должны все — будь то диаспора на Западе или в Российский Федерации. Более того, нужно обеспечить это право … тем, кто живет в Приднестровье», — отметил Додон.

Он потребовал, наказывать тех, кто будет препятствовать тому, чтобы жители Приднестровья голосовали на выборах.

Стоит отметить, что ранее президент Молдавии Майя Санду в ходе встречи в Берлине с канцлером Ангелой Меркель обсудила назначенные на 11 июля выборы в молдавский парламент. Санду призвала Меркель разрешить гражданам Молдавии, проживающим в Германии, принять участие в голосовании, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку.