Вашингтон, 21 мая, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Любые попытки сенатора-демократа Берни Сандерса заблокировать продажу Израилю оружия на $735 млн обречены на провал в Сенате США, сообщает The Hill.

Max Goldberg Берни Сандерс

Прогрессисты прилагают усилия, чтобы попытаться остановить продажу на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС, которые 20 мая достигли соглашения о прекращении огня. Однако попытки Сандерса, по всей видимости, так и останутся в значительной степени символичными и недолговечными, поскольку ему придется столкнуться с множеством преград, которые по сути гарантируют, что его резолюция не будет принята Сенатом.

Основная проблема для Сандерса довольно проста: у него нет голосов. Обычно, когда законодатели пытаются предотвратить продажу оружия — чего в Конгрессе никогда не получалось с помощью совместной резолюции, — они могут принудительно провести голосование, при этом требуется лишь простое большинство в Сенате.

Это означает, что Сандерсу потребуется 51 голос или 50 голосов, а также чтобы вице-президент Харрис проголосовала против продажи оружия администрацией. Но с глубокими разногласиями между демократами по поводу того, какую тактику администрация должна использовать против Израиля, давнего союзника, который обычно пользуется поддержкой обеих партий, Сандерс, похоже, не имеет пути к нужным ему голосам.