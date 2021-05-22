Москва, , 06:43 — REGNUM Николай Миронович Чепурной (1905−1964) был кадровым военным. Служил в армии с 1927 года. Окончил Одесскую военную пехотную школу и в начале войны в звании старшего лейтенанта командовал батальоном 14-го мотострелкового полка 14-й танковой дивизии на Западном фронте.

Николай Миронович Чепурной

6 июля 1941 года Чепурной, успешно форсировав реку Черногостница (Витебская область), заставил отступить немцев, чьи потери составили до 100 человек. Четыре дня спустя он освободил деревню Тельцы, уничтожив 4 автомобиля с боеприпасами и 80 гитлеровцев.

В дальнейшем Николай Миронович выбил неприятеля из деревень Вороны и Выдра, а также в районе деревни Лиозно нанес поражение мотоциклетному батальону, поддержанному бронетехникой, убив и ранив до 100 вражеских солдат и офицеров.

Всего батальон Чепурного находился в непрерывных боях с 6 июля по 4 августа. За это время, согласно Представлению к званию Героя Советского Союза, комбат был ранен не менее 10 раз.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 августа 1941 года старшему лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 358).

За время войны Чепурного также наградили орденами Красной Звезды и Красного Знамени. Последний он получил в 1945 году за форсирование Одера и умелую двухчасовую оборону наблюдательного пункта от прорвавшихся к нему танков противника.

После войны остался в армии. Вышел в запас в звании полковника. Жил и работал в Белеве (Тульская область).

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