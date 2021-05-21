Саратов, , 14:18 — REGNUM В Саратовской области сняли ограничения на поездки в целях отдыха и туризма. Соответствующий документ 21 мая подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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Данные ограничения действовали на территории области с весны 2020 года и были введены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области до 24 мая действует режим самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет.

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