Калуга, , 14:20 — REGNUM На калужском почтамте состоялась церемония гашения почтовой марки с изображением выдающегося русского математика и механика Пафнутия Чебышёва, приуроченная к 200-летию со дня его рождения. Марка выпущена тиражом 10 тыс. экземпляров. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора УФПС Калужской области Веру Дмитриеву.

Почтовая марка с изображением выдающегося русского математика и механика Пафнутия Чебышёва Фото пресс-службы УФПС Калужской области.

Дополнительно к выпуску почтовых марок были изданы конверты первого дня и штемпель специального гашения. Номинал данного конверта позволяет отправить простую почтовую корреспонденцию по России и всему миру. Кроме этого, к 200-летию со дня рождения Пафнутия Чебышёва Почта России выпустила одностороннюю немаркированную карточку по макету художника Сергея Сидорова.

«Почта России поддерживает историю нашего региона. Память о Пафнутии Чебышёве останется для потомков на карточках, которые хранятся столетиями. Я уверена, что новая эксклюзивная продукция займет почетное место в коллекциях филателистов всего мира», — отметила Вера Дмитриева.

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