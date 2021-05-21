Белгород, , 17:12 — REGNUM В Белгородской области 21 мая выявлено 64 носителя коронавируса — столько же, сколько за предыдущие сутки. Выписано после выздоровления 52 пациента, скончались три пенсионера. На вакцинацию от COVID-19 подано 4186 новых заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области зарегистрировано 38 178 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 33 662 человека. Госпитализированы в стационары 919 пациентов, лечатся амбулаторно 2885 жителей, на самоизоляции находятся 10 346 белгородцев. Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 675 человек.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 в регионе привито 271 887 добровольцев, завершил иммунизацию 206 461 человек. Записались на вакцинацию 272 420 жителей региона.