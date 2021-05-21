Улан-Удэ, , 13:41 — REGNUM В первом квартале 2021 года миграционный отток населения Бурятии составил 714 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, всего за три месяца в республику прибыло 8765, выбыло 9479 человек.

При этом исключительное большинство перемещений мигрантов (95,3%) происходила в пределах страны, внутри региона — 68,3%. Наиболее привлекательными территориями для мигрантов в республике остаются Иволгинский и Тарбагатайский районы, примыкающие к столице Улан-Удэ. Чаще всего переезжают жители Джидинского, Кижингинского и Закаменского районов.

Из республики в другие регионы России переехали 580 человек. Чаще всего целью становились субъекты Сибирского федерального округа (172 человека), в том числе Новосибирская область (96 человек), Санкт-Петербург и Ленинградская область (113 человек) и Москва с Подмосковьем (109).

«Положительный миграционный обмен сложился лишь с Дальневосточным федеральным округом — прирост составил 60 человек. Население республики пополнилось, в основном, за счёт мигрантов из Забайкальского края — на 180 человек», — отметили в службе статистики.

Из-за границы в Бурятию за январь-март приехали 365 человек, выехали — 499. Наибольшую часть в миграционном оттоке составили мигранты из Узбекистана (86 человек), Таджикистана — 19 и Азербайджана — 18.