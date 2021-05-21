Чебоксары, , 13:41 — REGNUM В промышленной зоне Чебоксар в результате пожара в административном здании спасатели эвакуировали 40 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по Чувашии.

За последние сутки в республике зарегистрировано четыре пожара. В Чебоксарах в 17:18 поступило сообщение о возгорании в трёхэтажном административном здании по проезду Машиностроителей, 1. Дым начал распространяться из мастерской, где горела внутренняя отделка.

В ведомстве отмечают, что при тушении из здания эвакуированы 40 человек, жертв и пострадавших нет.

В Красночетайском районе в результате возгорания крыши одного из жилых домов погиб 84-летний мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупный пожар произошёл 1 апреля 2021 года в Канаше, где сгорела крыша одного из многоквартирных домов по улице Разина. В результате 170 жильцов остались без света, тепла и воды. По данному факту расследуется уголовное дело.