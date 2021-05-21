Таганрог, Ростовская область, , 13:40 — REGNUM Прокуратура Ростовской области организует проверку по факту произошедшего в школе № 8 города Таганрога, где третьеклассник осыпал угрозами учителя. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 21 мая.

«Организована проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями (законными представителями), а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций», — прокомментировала ситуацию порталу rostovgazeta.ru руководитель пресс-службы прокуратуры Ростовской области Елизавета Комахидзе.

ИА REGNUM сообщало, что это уже второй инцидент в образовательных учреждениях Ростовской области. Конфликт произошёл в одной из школ Морозовска. После скандала, который попал в сеть, педагог решила уволиться.

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