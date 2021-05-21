Новосибирск, , 13:40 — REGNUM В Новосибирске несколько участков городских теплосетей отремонтируют за счёт средств, полученных при расторжении концессионного соглашения с ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК). Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

«Мы расторгли концессионное соглашение в результате судебных разбирательств с СГК. Компания не выполнила в полной мере свои обязательства. В результате было заключено мировое соглашение. Определена сумма — около 300 млн рублей. Именно на эти деньги проводится ремонт теплосетей в этом году», — прокомментировал градоначальник.

На средства, полученные при расторжении концессионного соглашения с СГК, планируется отремонтировать более четырёх километров ветхих теплосетей.