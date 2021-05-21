Барнаул, 21 мая, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Президент России — очень эрудированный и иногда выдает просто коронные фразы. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил депутат Барнаульской городской думы и один из основателей клуба смешанных единоборств Top Team SiberiaАлександр Локтев, комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что желающие «откусить» Сибирь или другие регионы от России останутся без зубов.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин

На вопрос о том, какой приём к захватчикам лучше применить из арсенала спортсменов MMA, Александр Локтев заметил:

«В случае нашего президента — это такой мощный бросок через бедро».

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что желающие «откусить» Сибирь останутся без зубов, президент Владимир Путин заявил 20 мая в ходе очередного заседания оргкомитета «Победа». Такова была реакция российского лидера в ответ на заявления некоторых политиков, считающих, что одна «страна якобы несправедливо владеет сибирскими богатствами».

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