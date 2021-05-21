Тамбов, , 13:37 — REGNUM В Тамбовской области 21 мая подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Всего в области были зарегистрированы 32 тыс. 344 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 30 тыс. 30 пациентов, в том числе 56 человек — за последние сутки.

Читайте развитие сюжета: В Тамбовской области скончались ещё два пациента с COVID-19