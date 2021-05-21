Москва, , 13:37 — REGNUM Великая Отечественная война у многих ассоциируется с боевыми донесениями и фронтами. К истории тыла интерес проявляется несравнимо меньший, хотя им, по сути, была вся страна, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«От Северодвинска до Комсомольска-на-Амуре полуголодные подростки и женщины надрывались на полях и заводах, приближая Победу.

Этот тихий подвиг тыла благодаря почетному званию «Город трудовой доблести» станет звучать громче.

Ведь ходатайство о присвоении звании базируется на исследованиях историков и архивистов, на экспертном заключении Российской академии наук (РАН).

Это большая научная работа по поиску, верификации и систематизации фактов. Собранные источники популяризируются через публикации и выставки.

Возможно, почетное звание повысит интерес общества к истории тыла, к истории своей семьи в тылу — и не только в награждённых городах, но и в сотнях других», — высказал своё мнение историк.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» 12 российским городам.

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