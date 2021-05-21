Осло, , 13:41 — REGNUM В настоящее время правительство Норвегии приступает ко второй фазе снятия карантинных ограничений. Об этом 21 мая во время пресс-конференции сообщила премьер-министр страны Эрна Сульберг.

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«Мы вместе прошли через этот кризис и вместе из него выйдем», — заявила премьер-министр.

Новые послабления начнут действовать с 27 мая.

Ресторанам будет разрешено подавать алкоголь до полуночи, при условии, что гости зарезервировали столик заранее. Число участников массовых мероприятий, проводимых в помещениях, будет увеличено до 100 человек, на открытом воздухе смогут одновременно собираться до 200 человек.