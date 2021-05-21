Киев, , 13:41 — REGNUM Полиция в Киеве остановила потасовку между сторонниками депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и неонацистами. Об этом сообщил 21 мая телеграм-канал Klymenko Time.

Представители организации «Патриоты за жизнь» и неонацисты из «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сначала собрались у разных въездов в здание Киевского апелляционного суда. Позже они начали оскорблять друг друга, бросаться бутылками с водой, яйцами и петардами, а потом бросились в драку.

Сотрудники полиции создали коридор между участниками драки и предотвратили серьёзное столкновение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве началось заседание по «делу Медведчука». Глава ОПЗЖ рассказал журналистам, почему прекратил общаться с экс-президентом Украины Петром Порошенко в 2018 году, а также о том, что не имел доступа к государственной тайне с 2004 по 2019 год, когда стал депутатом Верховной рады.

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