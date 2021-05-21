Пенза, , 14:17 — REGNUM В Пензе для проведения переписи населения необходимо свыше 1250 временного переписного персонала (с учетом резерва — 1437 человек). В настоящее время список желающих работать переписчиками счетных участков сформирован на 98%, из которых 54,5% составляют студенты вузов и колледжей, сообщает пресс-служба городской администрации.

В городе уже выполнен основной комплекс подготовительных работ — создана цифровая картооснова переписи, получены планшеты, с помощью которых будет проводиться перепись. Завершается процедура подбора помещений под стационарные и переписные участки, ведется работа по актуализации списков адресов домов и корректировке оргплана, уточняется информация по численности проживающего населения по снесенным и вновь построенным жилым домам.

Эпидемиологическая обстановка не позволила провести в октябре 2020 года Всероссийскую перепись населения, поэтому она перенесена на IV квартал 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году перепись населения может наложиться с избирательной кампанией в Госдуму.

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