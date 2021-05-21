Нижний Новгород, , 13:35 — REGNUM Администрация Нижнего Новгорода прекратит предоставлять из городского бюджета субсидии на компенсацию затрат домоуправляющих компаний на приобретение дезинфицирующих средств. Об этом сообщили в мэрии столицы Приволжья.

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Мэр Юрий Шалабаев подписал распоряжение об отмене постановления мэрии от 12 мая 2020 года о компенсации затрат домоуправляющих компаний, товариществ собственников жилья и других обслуживающих организаций на санитарную обработку общего имущества в многоквартирных домах.

ИА REGNUM напоминает, что постановление администрации Нижнего Новгорода о субсидиях на закупку дезинфицирующих средств было принято в рамках исполнения указа правительства Нижегородской области о повышенной готовности в связи с пандемией коронавирусной инфекции.