Неклиновский район, Ростовская область, , 13:33 — REGNUM При ремонте коллектора в Неклиновском районе Ростовской области погибли семь человек. Всего на объекте работали восемь сотрудников аварийной бригады.

Данные о количестве жертв на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка РИА Новости привели в экстренных службах. Официального комментария по факту трагедии в настоящее время нет.

ИА REGNUM сообщало, что сообщение об инциденте во время проведения работ в канализационном колодце в экстренные службы поступило в 10:30 мск. Четверо рабочих были госпитализированы.

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