Анкара, , 13:37 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с генсеком ООН Антонио Гутеррешем события в Афганистане, Ливии, Сирии, и в первую очередь палестинский вопрос. Он встретился с Гутеррешем после участия в заседании Генассамблеи ООН, на котором обсуждался кризис между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

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Чавушоглу отметил: «Мы с Генеральным секретарем ООН Гутеррешем обсудили глобальные события, в частности Палестину, Афганистан, Ливию и Сирию. Чтобы остановить Израиль, нужна сильная реакция ООН».

«Если на Земле есть ад, то это жизнь детей в Газе!», — отметил он.