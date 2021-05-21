Вашингтон, 21 мая 2021, 13:32 — REGNUM В сети появились шпионские снимки закамуфлированного Ford Expedition Timberline. Фотографии автомобиля размещены на сайте Motor1.

Ford Expedition Timberline
Ford Expedition Timberline
Motor1

От актуальной версии внедорожника новинка отличается иной решёткой радиатора, модернизированной в стиле F-150 головной оптикой и защитной пластиной мотора.

Автопроизводители «обули» Ford Expedition Timberline в большие шины Goodyear Wrangler, перенастроили подвеску и укомплектовали оранжевыми буксирными кольцами.

В движение авто приводится турбированным мотором V6 объёмом 3,5 литра, который выдаёт 375 л. с. Также доступна 400-сильная версия автомобиля. Оба агрегата сочетаются с десятискоростной автоматической трансмиссией.

Дебют нового внедорожника запланирован на конец нынешнего года.

Ранее стало известно, что неофициальные автодилеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и Новосибирска начали приём заказов на электрокроссовер Mustang Mach-E. При этом у некоторых из дилеров модели уже есть в наличии.

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