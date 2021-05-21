Вашингтон, , 13:32 — REGNUM В сети появились шпионские снимки закамуфлированного Ford Expedition Timberline. Фотографии автомобиля размещены на сайте Motor1.

Ford Expedition Timberline Motor1

От актуальной версии внедорожника новинка отличается иной решёткой радиатора, модернизированной в стиле F-150 головной оптикой и защитной пластиной мотора.

Автопроизводители «обули» Ford Expedition Timberline в большие шины Goodyear Wrangler, перенастроили подвеску и укомплектовали оранжевыми буксирными кольцами.

В движение авто приводится турбированным мотором V6 объёмом 3,5 литра, который выдаёт 375 л. с. Также доступна 400-сильная версия автомобиля. Оба агрегата сочетаются с десятискоростной автоматической трансмиссией.

Дебют нового внедорожника запланирован на конец нынешнего года.

Ранее стало известно, что неофициальные автодилеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и Новосибирска начали приём заказов на электрокроссовер Mustang Mach-E. При этом у некоторых из дилеров модели уже есть в наличии.

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