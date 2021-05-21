Москва, , 13:31 — REGNUM Современный исторический и политический коллаборационизм не спонтанен, он воспитывался ещё в перестройку, и особенно активно — в 1990-е годы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 21 мая, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Солдаты Красной армии бросают знамёна поверженных частей нацистской Германии к мавзолею Владимира Ленина на Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева

Как сообщалось ранее, Путин на заседании организационного комитета «Победа» заявил, что Россия ответит на любые попытки посягнуть на ее территории: «зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться».

Также президент обратил внимание на проблему переписывания истории: «Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом, называли всегда и везде коллаборационистами. Но тех, кто сегодня соглашаются с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня».

"В выступлении президента Путина на заседании организационного комитета «Победа» моё внимание особенно привлекла фраза не о готовности «выбить зубы» — в конце концов, так оно и должно быть — а о коллаборационизме. Эта квалификация, коллаборационизм, касается не только попыток исказить историю в угоду нашим противникам на Западе или в Японии, она касается вообще культурно-исторического противостояния России и Запада, о котором говорил (и, как мы видим сегодня, пророчески говорил) великий Николай Данилевский.

Нынешний исторический и политический коллаборационизм не спонтанен, он воспитывался ещё в перестройку, и особенно активно — в 1990-е. Но и 2000-е годы были плодотворны для многих наших противников: власовцев, сторонников монархизма, врагов СССР, клеветников на советский строй. Напомню, что впервые Мавзолей, у которого проходили защитники Москвы в 1941 году и к чьему основанию бросали знамёна поверженных частей нацистской Германии в 1945-м, стали закрывать фанерой в 2005 году. Сделано это было, как я полагаю, в первую очередь в угоду западным участникам празднования 60-летия Победы. Тем самым англосаксам и прочим прибалтам, которые потом эту нашу Победу 1945 года стали с удвоенным рвением порочить.