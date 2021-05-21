Москва, 21 мая, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Современныйисторический и политический коллаборационизм не спонтанен, он воспитывался ещё в перестройку, и особенно активно — в 1990-е годы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 21 мая, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Евсеева Солдаты Красной армии бросают знамёна поверженных частей нацистской Германии к мавзолею Владимира Ленина на Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года

Как сообщалось ранее, Путинна заседании организационного комитета «Победа» заявил, что Россия ответит на любые попытки посягнуть на ее территории: «зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться».

Также президент обратил внимание на проблему переписывания истории: «Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом, называли всегда и везде коллаборационистами. Но тех, кто сегодня соглашаются с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня».

"В выступлении президента Путина на заседании организационного комитета «Победа» моё внимание особенно привлекла фраза не о готовности «выбить зубы» — в конце концов, так оно и должно быть — а о коллаборационизме. Эта квалификация, коллаборационизм, касается не только попыток исказить историю в угоду нашим противникам на Западе или в Японии, она касается вообще культурно-исторического противостояния России и Запада, о котором говорил (и, как мы видим сегодня, пророчески говорил) великий Николай Данилевский.

Нынешний исторический и политический коллаборационизм не спонтанен, он воспитывался ещё в перестройку, и особенно активно — в 1990-е. Но и 2000-е годы были плодотворны для многих наших противников: власовцев, сторонников монархизма, врагов СССР, клеветников на советский строй. Напомню, что впервые Мавзолей, у которого проходили защитники Москвы в 1941 году и к чьему основанию бросали знамёна поверженных частей нацистской Германии в 1945-м, стали закрывать фанерой в 2005 году. Сделано это было, как я полагаю, в первую очередь в угоду западным участникам празднования 60-летия Победы. Тем самым англосаксам и прочим прибалтам, которые потом эту нашу Победу 1945 года стали с удвоенным рвением порочить.