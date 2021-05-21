Санкт-Петербург, 21 мая, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В апреле 2021 года инфляция в Санкт-Петербурге в годовом исчислении снизилась до 5,1%, по сравнению с 5,4% в марте. В регионе замедлилось подорожание продовольственных товаров, в том числе овощей и фруктов. А по ряду позиций, таких как груши, лук и капуста, цены даже снизились. Об этом 21 мая сообщили в Северо-Западном ГУ Банка России.

Дарья Драй ИА REGNUM Овощи в продуктовом магазине

Основной вклад в замедление продовольственной инфляции внесло увеличение поставок из-за рубежа картофеля, снижение цен на лимоны и апельсины, по сравнению с показателями аналогичного периода 2020 года.

«В прошлом году в начале пандемии значительно вырос спрос на цитрусовые, их массово покупали как средство профилактики вирусных заболеваний. Тогда же снизился объем экспорта лимонов из Турции, что привело к росту цен», — пояснили в пресс-службе Управления по связям с общественностью Северо-Западного ГУ Банка России.

В непродовольственном секторе ситуация иная: рост цен на потребительские товары в апреле 2021 года ускорился до 5,0% после 4,7% в марте. В частности, подержанные иномарки подорожали на 10% в апреле, против 7,1% в марте, за счет выросшего спроса. Вместе со стоимостью автомобилей увеличилась и стоимость полисов КАСКО. Инфляция в сфере услуг в Петербурге ускорилась до 5,3%, после 4,9% в марте.

Годовая инфляция в апреле текущего года снизилась почти во всех регионах Северо-Западного федерального округа, кроме Калининградской области, где она выросла с 5,8% в марте до 6,3% в апреле. Самая низкая инфляция в округе зафиксирована в Мурманской области (4,5%). В целом в СЗФО уровень инфляции замедлился до 5,2%.