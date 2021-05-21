Газа, Палестина, , 13:34 — REGNUM Общее количество погибших в результате ударов армии Израиля по территории сектора Газа увеличилось до 243. Об этом 21 мая сообщает минздрав анклава на странице в соцсети Facebook.

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«Общее число жертв израильской агрессии в секторе Газа составляет 243, в том числе 66 детей и 39 женщин», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что число раненых на данный момент составляет 1910.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее силы обороны Израиля объявили об уничтожении за последние 11 дней боевых действий более 100 километров оборонительных туннелей в секторе Газа.