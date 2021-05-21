Пхеньян, , 14:08 — REGNUM В апреле КНДР импортировала из Китая химикат фосфат аммония, необходимый для производства удобрений. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на данные таможенной службы Китая.

Согласно опубликованным данным, что Северная Корея также закупила гербициды, пестициды, масло, маргарин, какао, чернила и перьевые ручки, грифели.

Отметим, что в марте текущего года объём импорта товаров из Китая в КНДР составил $12,97 млн.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Северной Кореи Ким Док Хун провёл инспекционную поездку по стране.

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